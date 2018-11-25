В немецком городе детям запретили писать открытые письма Санта-Клаусу

Согласно законодательству, сначала родители должны сообщить, что разрешают использовать персональные данные ребёнка.

В немецком городе Рот (Бавария) власти запретили детям оставлять письма Санта-Клаусу на городских ёлках. Эта мера принята из-за новых законов Евросоюза о конфиденциальности, сообщает Daily Mail.

Дело в том, что дети помимо своих пожеланий пишут ещё свои имя, возраст и адрес для получения подарков. Но по закону власти должны получить письменное разрешение от родителей каждого ребёнка на то, что их данные могут стать доступными для третьих лиц.

Сейчас общественники готовят образец документа, чтобы его легко могли заполнить родители, а дети всё-таки смогли последовать ежегодной традиции.

Ранее активисты в Нидерландах вышли на улицы, чтобы выступить против Чёрного Пита (помощника Санта-Клауса). В нём усматривают расизм.