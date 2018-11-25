Число пострадавших при обстреле Алеппо снарядами с хлором превысило 100 человек

Отмечается, что нескольких пациентов пришлось доставить в отделение интенсивной терапии.

Число пострадавших в результате устроенной террористами атаки с применением хлора в сирийском городе Алеппо возросло до 107 человек. Об этом сообщает SANA.

Среди раненых есть женщины и дети. Большинство из них страдает от удушья и испытывает другие типичные для отравлений симптомы. В основном состояние пострадавших сирийцев оценивается как лёгкой и средней тяжести. Однако нескольких пациентов пришлось доставить в отделение интенсивной терапии.

Напомним, СМИ Сирии сообщили об обстрелах жилых районов Алеппо боевиками с помощью снарядов с хлором. После атаки в больницы с симптомами отравления обратилось 73 человека, в том числе четверо детей. В город со спецоборудованием прибыли российские военные химики. Они уже приступили к работе с госпитализированными людьми и мониторингу ситуации.