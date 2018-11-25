Гоночная команда Russian Time сменит владельца и название

В ближайшее время ожидается официальное объявление о том, кто выкупил активы команды.

У команды гоночной серии "Формула-2" Russian Time сменится название сразу же после окончания нынешнего сезона. Как сообщает Motorsport.com, команда была продана осенью и уже на следующей неделе в ходе тестов в Абу-Даби примет участие под новым именем.

Официальное объявление о том, кто же выкупил активы команды, ожидается в ближайшее время.

Russian Time дебютировала в 2013 году в чемпионате "Формулы-2", став чемпионом командного зачёта. Этот успех был повторён в 2017 году. Всего за шесть проведённых сезонов гонщики этой команды одержали 20 побед в чемпионате.

Сезон "Формулы-2" этого года завершится в воскресенье в Абу-Даби.