СМИ: Сечин обсудил с Мадуро задержку поставок нефти

По словам инсайдеров, глава "Роснефти" упрекнул собеседника в том, что Венесуэла выполняет свои обязательства перед Пекином, но не перед Москвой.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудил с ним задержку поставок нефти и нефтепродуктов госкорпорацией PDVSA. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника.

По данным агентства, Сечин пожаловался венесуэльскому лидеру на отставание от графика поставок сырья. Он якобы "привёл данные о том, что Каракас выполняет свои обязательства перед Китаем", но не перед Россией.

С 2014 года "Роснефть" выдавала венесуэльской компании авансы в качестве предоплаты за поставки нефти и нефтепродуктов на общую сумму $6,5 миллиарда. В январе — сентябре 2018 года долг PDVSA перед РФ по контракту на поставку топлива сократился до $3,1 млрд.