В ФСБ назвали вторжение кораблей ВМС Украины преднамеренной провокацией

В ведомстве отметили, что цель подобных действий — создать конфликтную ситуацию в регионе.

В ФСБ России назвали провокацией действия украинских кораблей, которые нарушили границу РФ. В сообщении Центра общественных связей ведомства добавили, что эти провокационные действия в российских территориальных водах в акватории Чёрного моря продолжаются уже пятый час.

— Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе, — пояснили в ФСБ. — Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации.

Как писал Лайф, три корабля ВМС Украины пересекли границу России около семи часов утра и направлялись в сторону Керченского пролива. ФСБ публиковала фото кораблей-нарушителей. Ранее ВМС Украины пожаловались на "агрессивные действия" против кораблей-нарушителей.