Санкт-Петербург вошёл в тройку лучших городов для отдыха матерей

Согласно результатам опроса, в пятёрку также попал ещё один российский город — Сочи.

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге лучших городов для отдыха и путешествий матерей, сообщает аналитическое агентство "Турстат", которое и провело опрос в Интернете в честь Дня матери.

Первое место в рейтинге занял Париж, второе — Прага. Четвёртое и пятое места заняли Рим и Сочи.

День матери в России по традиции отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 25-е число . Более тысячи столичных пар приурочили свои свадьбы ко этому дню.