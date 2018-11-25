Санкт-Петербург вошёл в тройку лучших городов для отдыха матерей

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге лучших городов для отдыха и путешествий матерей, сообщает аналитическое агентство "Турстат", которое и провело опрос в Интернете в честь Дня матери.
Первое место в рейтинге занял Париж, второе — Прага. Четвёртое и пятое места заняли Рим и Сочи.
День матери в России по традиции отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 25-е число . Более тысячи столичных пар приурочили свои свадьбы ко этому дню.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени