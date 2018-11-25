Макрон выступил в поддержку проекта договора о Brexit

Французский лидер назвал выход из ЕС суверенном выбором британского народа, который они должны выполнить.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в поддержку проекта договора о Брексите, который лидеры 27 стран Евросоюза должны утвердить сегодня в Брюсселе. Об этом политик сообщил по прибытии на экстренный саммит ЕС.

— Соглашение, которое было достигнуто вследствие выбора британского народа, я считаю хорошим. Я его поддерживаю, — заявил журналистам французский лидер. Он назвал Брексит суверенном выбором англичан, который ЕС должен выполнить.

По мнению Макрона, решение Лондона покинуть Евросоюз означает необходимость глубокой реформы сообщества. Президент Франции считает, что Брексит станет лейтмотивом выборов в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года.

14 ноября Брюссель и Лондон объявили о согласовании проекта договора о Брексите — документа на 585 страниц, который обсуждался около двух лет. Сегодня его должны утвердить лидеры 27 стран Евросоюза.