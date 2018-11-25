Британия могла получить доступ ко внутренним документам Facebook

Предполагается, что в файлах содержится переписка главы соцсети Марка Цукерберга.

Парламент Великобритании мог получить доступ к конфиденциальным документам "Фейсбука", содержащим внутреннюю информацию компании. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, в файлах может содержаться переписка главы соцсети Марка Цукерберга. Копии документов находились у компании Software Six4Three, которая обвинила соцсеть в слежке за пользователями и использовании их личных данных. При этом Верховный суд в Калифорнии дважды запрещал организации их публиковать или распространять.

Однако власти Великобритании якобы вынудили основателя Six4Three передать конфиденциальные файлы парламенту в ходе его поездки в Лондон, пригрозив штрафами и тюремным заключением.

Ранее Британское управление уполномоченного по информации наложило штраф на "Фейсбук" в размере $664 тысячи за передачу личных данных пользователей Cambridge Analytica.