В Турции соучастники убийства российского посла Карлова дали показания

Один из них сообщил, что передавал данные для формирования дорожной карты будущего покушения.

Прокуратура Турции обнародовала показания лиц, причастных к убийству российского посла Андрея Карлова, совершённому в 2016 году. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Сторонники террористического течения Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) до покушения на Карлова собирали информацию о системе безопасности российской дипломатической миссии в Анкаре.

— Кому передавались эти данные, я не знаю. Не исключаю, что данные нужны были для формирования дорожной карты будущего покушения, — рассказал Акалын — один из соучастников убийства дипломата.

Он также отметил, что исполнителя преступления Мевлюта Мерта Алтынташа могли выбрать специально для этой роли из-за его психологических проблем.

Напомним, посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на фотовыставке в Анкаре. По делу было задержано не менее шести человек. 22-летнего исполнителя — Мевлюта Алтынташа — ликвидировали на месте.