Представитель Охлобыстина прокомментировал идею не пускать актёра в Британию

Артист собирается отправиться в Лондон, чтобы представить фильм "Временные трудности".

Российский актёр Иван Охлобыстин уже получил британскую визу и вскоре отправится в Англию. Об этом рассказал представитель артиста Максим Брусницын в беседе с РИА "Новости".

— Охлобыстин едет в Лондон представлять фильм "Временные трудности", визу давно выдали, — сказал Брусницын.

Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко призвал не пускать в Лондон Охлобыстина из-за паспорта ДНР, который вручил актёру глава республики Александр Захарченко.