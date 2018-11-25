Представитель Охлобыстина прокомментировал идею не пускать актёра в Британию

Российский актёр Иван Охлобыстин уже получил британскую визу и вскоре отправится в Англию. Об этом рассказал представитель артиста Максим Брусницын в беседе с РИА "Новости".
— Охлобыстин едет в Лондон представлять фильм "Временные трудности", визу давно выдали, — сказал Брусницын.
Ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко призвал не пускать в Лондон Охлобыстина из-за паспорта ДНР, который вручил актёру глава республики Александр Захарченко.
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