СМИ объяснили, почему во всём мире "из кожи вон лезут" ради российских С-400

По оценке аналитиков, популярность этих ЗРК связана с их техническим превосходством над американскими аналогами.

В последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. О причинах такой востребованности боевых систем пишет американское издание Business Insider.

— Одни из самых могущественных режимов мира из кожи вон лезут, чтобы заполучить эти российские системы противовоздушной обороны, — констатирует автор статьи.

Он напомнил, что эти российские боевые системы уже находятся на вооружении Алжира, Белоруссии и Китая, поставки ЗРК С-400 запланированы в Индию, Саудовскую Аравию и Турцию. Более того, в Анкаре уже выразили заинтересованность в покупке С-500, которые только находятся на стадии разработки.

Москва, продолжает автор, уже давно начала вкладывать средства в разработку ракетно-зенитных комплексов, чтобы превзойти в этой области Вашингтон. Аналитики издания констатируют, что Россия "инвестировала туда, куда надо". Автор статьи объясняет, что ЗРК С-400 "столь желаемы потому, что технически они намного превосходят американские системы противовоздушной обороны".

— Эксперты во всём мире знают, насколько высоко развиты российские системы противовоздушной обороны, — цитирует издание главу Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова.

С-400 — новейшая зенитная ракетная система большой дальности, которая предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. ЗРК также могут применяться против наземных объектов.