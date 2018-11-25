В Госдуме заявили, что Украина втоптала в грязь международное морское право

Так депутат прокомментировал нарушение со стороны украинских кораблей, которые незаконно вошли в российские воды.

Украина, нарушив морскую границу Росиии, втоптала в грязь международное морское право, касающееся прохода территориальных вод. Об этом заявил РИА "Новости" депутат Госдумы Дмитрий Белик.

— Украина втоптала в грязь международное морское право. Они пытаются прощупать готовность наших сил на силовое сопротивление, — считает депутат.

Он отметил, что если по украинским катерам открыть огонь, то на весь мир разойдётся новость о расстреле "мирных кораблей". Если дать им пройти, все будут говорить о "дырявых границах" России.

— Считаю, что вот таким флибустьерам нельзя давать поблажек, иначе завтра такие же буксиры пойдут на таран Крымского моста, — заявил парламентарий.

Напомним, в ФСБ России ранее назвали провокацией действия украинских кораблей, которые сегодня нарушили границу РФ.