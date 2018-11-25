Под Иркутском ветер сдул новогоднюю ель — видео

В городе Черемхово Иркутской области на площади от ветра рухнула новогодняя ёлка. Её только установили и не успели даже нарядить. Видео опубликовано в группе "Я живу в Иркутске".

Судя по этому ролику, пострадавших нет по счастливой случайности. Люди появились в кадре только сразу после падения дерева.

Напомним, ранее в соцсетях стало популярным видео битвы вахтовика с сильным ветром. Он вооружился отвёрткой, но это не помогло.