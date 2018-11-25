В московском ресторане у женщины украли кольцо за $170 тысяч

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В московском ресторане у женщины украли кольцо за $170 тысяч

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Фото: © Pixabay

Женщина лишилась эксклюзивного кольца стоимостью 170 тысяч долларов после похода в один из ресторанов в центре Москвы. Сотрудники столичного ГУ МВД России проводят следственную проверку по факту случившегося. Об этом пишет "Москва".

Инцидент произошёл 23 ноября около 19:00. По словам потерпевшей, она оставила дорогостоящее украшение на столе. Полицейские уже опросили работников ресторана и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

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