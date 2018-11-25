В МИД Сирии заявили, что атаке в Алеппо с хлором "помогли" некоторые страны

Эти государства способствуют доступу боевиков к химическим веществам и их использованию против мирного населения.

Химическая атака со стороны боевиков в Сирии произошла потому, что некоторые страны способствуют в получении вооружёнными группировками доступа к химическим веществам. Об этом, как сообщает агентство САНА, говорится в послании МИД Сирии в адрес Совета безопасности и генсека ООН.

— Этот акт терроризма является результатом того, что некоторые страны способствуют получению вооружёнными террористическими группами доступа к химическим веществам для использования их против сирийского народа, — отметили сирийские дипломаты.

Они считают, что цель этих действий — очернить сирийское правительство путём таких "спектаклей". Их сценарии заранее готовятся спецслужбами "некоторых стран, спонсирующих терроризм".

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле Алеппо снарядами с хлором превысило 100 человек. В город со спецоборудованием прибыли российские военные химики. Они уже приступили к работе с госпитализированными людьми и мониторингу ситуации.