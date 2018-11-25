В ходе акций протеста в Париже пострадало 30 человек

Задержано более 100 человек по подозрению в участии в беспорядках, которые продолжались на Елисейских полях до поздней ночи.

В Париже до 30 человек увеличилось число пострадавших в ходе акций протеста против роста цен на автомобильное топливо, сообщили в полиции. Среди них шесть сотрудников правоохранительных органов, у одного из них тяжёлая травма. Изначально сообщалось о 24 пострадавших.

В Париже задержано более 100 человек по подозрению в участии в беспорядках, которые продолжались на Елисейских полях до поздней ночи. Как сообщает полиция, в столице в протестных акциях принимало участие 8 тысяч человек.

Напомним, президент Франции осудил зачинщиков беспорядков в ходе протестов в стране.