СМИ узнали об отказе экс-главы Nissan признать себя виновным

Один из самых известных менеджеров мирового автопрома арестован по подозрению в финансовых махинациях.

Бывший президент компании Nissan и гендиректор Renault Карлос Гон отрицает, что умышленно скрывал свои доходы в течение нескольких лет. О ходе следствия сообщает NHK со ссылкой на источники.

По словам собеседников канала, на допросе один из самых известных менеджеров мирового автопрома заявил, что не занижал сумму своих доходов в отчётах для биржи.

Напомним, Карлос Гон был арестован в Японии 19 ноября. По версии следствия, экс-глава Nissan занижал данные о своих доходах с 2010 по 2017 год. До этого периода он получал в год два миллиарда иен (около $18 миллионов), но после стал указывать только половину этой суммы.