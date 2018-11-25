Теракты, мигранты, Трамп. Пушков рассказал, что на самом деле угрожает Евросоюзу

Парламентарий подчеркнул, что чешский министр "глубоко неправ" — опасность исходит не от Москвы.

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление главы МИД Чехии Томаса Петршичека о том, что РФ представляет угрозу для Чехии и других стран Евросоюза. Член Совфеда рассказал, чего в действительности следует опасаться ЕС.

— Евросоюзу угрожают возможный дефолт Италии, происки Трампа, волны мигрантов из Северной Африки, неповиновение Варшавы и Будапешта, рост влияния евроскептиков, теракты джихадистов, — написал парламентарий в "Твиттере".

Глава МИД Чехии глубоко неправ: Евросоюзу угрожают возможный дефолт Италии, происки Трампа, волны мигрантов из Сев.Африки, неповиновение Варшавы и Будапешта, рост влияния евроскептиков, теракты джихадистов, но никак не Россия. Странная склонность видеть угрозу там, где ее нет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 ноября 2018 г.

Парламентарий подчеркнул, что чешский министр "глубоко неправ" — Евросоюзу угрожает никак не Россия. Пушков назвал странной склонность некоторых видеть опасность там, где её нет.

Ранее Петршичек предупредил, что Россия якобы представляет угрозу для Чехии и других членов ЕС. Министр заявил о исходящем от Москвы "реальном риске" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". При этом он не привёл никаких аргументов в подтверждение своих умозаключений.