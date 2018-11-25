Лавров предупредил о возможных провокациях со стороны антироссийских сил в США

Глава МИД отметил, что в последнее время между Москвой и Вашингтоном наметились некоторые позитивные тенденции в восстановлении каналов диалога.

Министр иностранных дел России предупредил о возможных провокациях против Москвы со стороны внутриполитических сил в США, которые пытаются подорвать президентство американского лидера Дональда Трампа. Лавров отметил, что Россия не может ручаться за то, что этого не произойдёт, а скорее даже наоборот.

— Наверняка попытки новых провокаций, а также попытки разрушить наши отношения будут, но это не отменяет необходимости диалога, — сказал глава МИД РФ в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Также Лавров отметил, что в последнее время между Москвой и Вашингтоном наметились некоторые позитивные тенденции в восстановлении каналов диалога.

Как писал Лайф, ранее глава российского МИД обвинил США в подстёгивании военной деятельности у границ России в Европе.