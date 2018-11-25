Собянин пообещал создавать в Москве комфортные условия для материнства

Он подчеркнул, что мать даёт человеку самые главные уроки в жизни — уроки любви и доброты.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал создать в столице все условия, чтобы матери могли заботиться о своих детях и обеспечить им возможности для самореализации. Эти слова приводятся в поздравительной телеграмме градоначальника по случаю Дня матери, сообщает агентство новостей "Москва".

— Москва — город материнства и детства. Поддержка семей с детьми, сбережение и укрепление здоровья женщин являются нашими ценностями и приоритетами, — отметил Собянин.

Он пожелал мамам и бабушкам семейного благополучия, большого счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Собянин добавил, что мать даёт человеку самые главные уроки в жизни. Это уроки любви и доброты. И выразил свою благодарность за это.

Напомним, более тысячи столичных пар приурочили свои свадьбы ко Дню матери.