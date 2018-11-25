Спортсменка подчеркнула, что её аккаунт в Instagram ведут её агенты, а не она сама.

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему ушла из соцсетей. Слова спортсменки приводит "Р-спорт".

Медведева отметила, что её смущает, когда её пытаются оскорбить незнакомцы в Сети. Она рассказала, что таким человеком может оказаться, например, "взрослый мужчина, которому за сорок лет, у которого двое детей, жена".

— Человек говорит мне, что я предательница и что он меня ненавидит. И это всё копится, именно поэтому, дорогие мои друзья, меня в соцсетях нет, — сказала Медведева.

Фигуристка подчеркнула, что её страницу в "Инстаграме" ведут её агенты, а сама она отказалась от соцсетей уже давно.

Медведеву обвинили в недостаточном патриотизме после того, как она ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для занятий с новым тренером — Брайаном Орсером.