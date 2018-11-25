Новым носителем перспективных видов вооружения можно будет управлять в беспилотном режиме.

В России может появиться танк с электромагнитной пушкой и боевым лазером. О том, что в нашей стране прорабатывается вопрос о создании такой боевой машины, сообщил "Интерфаксу" источник в оборонно-промышленном комплексе.

— Концепция такова: гусеничная платформа-носитель перспективных видов вооружения с возможностью управления в беспилотном режиме, — сообщил источник, добавив, что в перспективе такой танк может получить боевой лазер и электромагнитную пушку.

Как ранее писал Лайф, беспилотный танк, разрабатываемый на базе тяжёлой гусеничной платформы Т-14 "Армата", получил название "Тачанка Б". Больше о российских супертанках читайте в материале Лайфа.