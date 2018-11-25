В Брянской области предупредили о мошенниках, выдающих себя за губернатора

На сайте администрации региона отмечено, что глава региона не зарегистрирован в социальных сетях.

Власти Брянской области сообщили о фейковых аккаунтах, собирающих пожертвования для больных детей от лица губернатора Александра Богомаза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

— Мы никогда эту тему не трогали, некоторые странички были созданы несколько лет назад. Например, [страничку] во "Вконтакте" даже блокировал Роскомнадзор, но всё равно человек создал новую, — сказали в пресс-службе.

Ранее на официальном сайте администрации области появилось сообщение, что Богомаз не зарегистрирован в социальных сетях. Собеседник агентства отметил, что в постах говорится о сборе средств даже не для брянских детей. Среди указанных городов Иркутск и Барнаул.

В администрации рассказали, что им пришлось после случившегося ещё раз оповестить и Роскомнадзор, и правоохранительные органы.

Ранее Лайф рассказывал о том, что фейковый аккаунт Илона Маска украл 150 тысяч долларов.