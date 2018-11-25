Впервые послом Афганистана в США стала женщина

Ройю Рахмани назначили после того, как её предшественник стал советником по национальной безопасности.

Ройа Рахмани назначена послом Афганистана в США, сообщает 1tvnews.af. Для этой страны она стала первой женщиной на данном посту. Ранее она работала послом страны в Индонезии.

— Ройя Рахмани — один из талантливых дипломатов Афганистана, у которого были достижения во время её службы в Индонезии. Она была назначена новым послом Афганистана в США и вскоре начнёт работать там, — сообщил Харун Чахансури, представитель президента Афганистана.

Назначение Рахмани произошло после того, как её предшественник стал советником по национальной безопасности.

Напомним, в Саудовской Аравии на пост замминистра труда и соцразвития ранее также впервые назначили женщину.