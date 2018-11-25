На заслуженную артистку Дагестана совершено покушение в Махачкале

По версии следствия, злоумышленник ночью поджидал певицу возле её дома на проспекте Имама Шамиля.

Заслуженная артистка Дагестана, известная певица Машидат Омарасхабова госпитализирована с огнестрельным ранением. О совершённом на неё в Махачкале покушении сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

По версии следствия, злоумышленник поджидал певицу возле её дома на проспекте Имама Шамиля в ночь на 25 ноября. Когда Омарасхабова появилась, мужчина выстрелил. Пострадавшая была доставлена в одну из больниц Махачкалы с ранением брюшной полости. Она прооперирована, сейчас её состояние оценивается как стабильное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Виновников, мотивы и обстоятельства случившегося предстоит установить правоохранителям.