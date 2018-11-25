В Швейцарии на референдум вынесли вопрос о том, нужны ли коровам рога

Зоозащитников озаботил тот факт, что фермеры эти рога спиливают ради собственного удобства.

Сегодня в Швейцарии проводится референдум по коровьим рогам. Речь идёт о выплате субсидий фермерам, не удаляющим рога у своих коров и коз, сообщает RTS. По прогнозам социологов, инициатива, скорее всего, будет отвергнута.

Движение в защиту рогов у коров и коз инициировал швейцарский крестьянин. Он опасается, что коровы в естественном виде скоро могут исчезнуть. Фермеры удаляют рога животным, чтобы они занимали меньше места в стойлах. В настоящее время около 90% швейцарских коров не имеют рогов.

Напомним, глава МЧС предложил наказывать синоптиков за неправильные прогнозы.