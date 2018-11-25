Су-25 начали патрулирование Керченского пролива после провокации в Чёрном море

Российские штурмовики Су-25 начали патрулирование Керченского пролива после провокации ВМС Украины в Чёрном море. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, сегодня утром около 07:00 три украинских военных судна пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива. Действия ВМС Украины были расценены как провокация, а Керченский пролив был закрыт. Ранее в ФСБ России сообщили, что Украина направила в район провокации два бронекатера.

Как писал Лайф, глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, что за провокацией в Чёрном море стоят "западные хозяева киевского режима".