У Третьяковки образовалась огромная очередь на бесплатную выставку Куинджи

На ретроспективе пейзажиста представлено более 180 работ. Последний раз галерея выставляла картины мастера в 1992 году.

В Москве у Третьяковской галереи образовалась большая очередь на выставку работ Архипа Куинджи. Фотографии и видео из Лаврушинского переулка публикуют очевидцы.

Куинджи в Третьяковке сегодня бесплатный pic.twitter.com/TwRERJmAUv — 2 по 50 в одну посуду (@Ren_Strangel) November 25, 2018

Выставка включает в себя более 180 картин, эскизов и этюдов пейзажиста. Отмечается, что последний раз Третьяковская галерея выставляла картины Куинджи в 1992 году.

pic.twitter.com/ek6VqQsYGA — 2 по 50 в одну посуду (@Ren_Strangel) November 25, 2018

На кадрах видно, что очередь растянулась до Толмачёвского переулка, который ведёт к станции метро "Третьяковская".

Напомним, на 25 ноября синоптики спрогнозировали пасмурную и морозную погоду с температурой до минус трёх градусов.