У Третьяковки образовалась огромная очередь на бесплатную выставку Куинджи

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У Третьяковки образовалась огромная очередь на бесплатную выставку Куинджи

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На ретроспективе пейзажиста представлено более 180 работ. Последний раз галерея выставляла картины мастера в 1992 году.

В Москве у Третьяковской галереи образовалась большая очередь на выставку работ Архипа Куинджи. Фотографии и видео из Лаврушинского переулка публикуют очевидцы.

Выставка включает в себя более 180 картин, эскизов и этюдов пейзажиста. Отмечается, что последний раз Третьяковская галерея выставляла картины Куинджи в 1992 году.

На кадрах видно, что очередь растянулась до Толмачёвского переулка, который ведёт к станции метро "Третьяковская".

Напомним, на 25 ноября синоптики спрогнозировали пасмурную и морозную погоду с температурой до минус трёх градусов.

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