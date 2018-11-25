Пушков заявил, что Порошенко лично дал приказ ВМС нарушить границу России

Парламентарий считает, что такие действия без ведома, согласия и инициативы главы государства не осуществляются.

Приказ по поводу провокационных действий Украины в Чёрном море в отношении РФ поступил напрямую от президента Петра Порошенко. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

— Не приходится сомневаться, что приказ поступил напрямую от президента Порошенко, — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пушков считает, что такие действия без ведома, согласия и инициативы главы государства не осуществляются. Поэтому это намеренная провокация, и она имеет несколько целей.

В том числе это может быть ответом Украины на успешный саммит в Стамбуле между президентами Турции и РФ. "Северный поток — 2" проложен в обход Украины, это сократит её транзитную роль, и большая часть газа пойдёт в обход Киева.

Напомним, сегодня утром около 07:00 три украинских военных судна пересекли российскую границу и направились в сторону Керченского пролива. Действия ВМС Украины были расценены как провокация, а Керченский пролив был закрыт. В ФСБ России сообщили, что Украина направила в район провокации также два бронекатера.