Макрон призвал передать информацию о химатаке в сирийском Алеппо в ОЗХО

Политик заявил о намерении в ближайшие дни обсудить ситуацию в САР с членами ЕС и другими партнёрами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно следит за сообщениями о применении боевиками химоружия против жителей Алеппо. Об этом он заявил на саммите ЕС в Брюсселе.

— Что касается сообщений об атаке и использовании химоружия, у нас нет ясной и достаточной информации, чтобы комментировать информацию, предоставленную Россией. Я хочу подчеркнуть, что Франция осуждает любое применение химоружия, — подчеркнул Макрон.

Французский президент призвал предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю имеющуюся информацию о применении боеприпасов с хлором в Сирии, чтобы виновные были установлены. Политик заявил о намерении в ближайшие дни обсудить ситуацию в регионе "не только с членами ЕС, но и с различными партнёрами".

Напомним, вечером 24 ноября боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с ядовитым хлором. После химатаки в больницы с симптомами отравления обратилось более 100 пострадавших. 25 ноября ВКС России уничтожили позиции боевиков, из которых велись обстрелы жилых кварталов Алеппо.