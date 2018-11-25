Аль Пачино сыграет короля Лира в экранизации шекспировской трагедии

Съёмки картины начнутся осенью следующего года и будут проходить в Великобритании.

Американский актёр Аль Пачино сыграет главную роль в новой экранизации трагедии Уильяма Шекспира "Король Лир", сообщает The Guardian. Режиссёром картины станет Майкл Редфорд, известный по таким лентам как "Танцы в "Голубой игуане", "1984", "Без изъяна".

С Аль Пачино режиссёр работал над фильмом 2004 года "Венецианский купец", также снятого по пьесе Шекспира.

— "Лир" — это то, к чему стремятся все актёры и режиссёры, — сказал журналистам Редфорд, добавив, что Пачино на протяжении нескольких лет хотел исполнить эту роль. — Я думаю, что он заслужил эту роль, потому что он потрясающий актёр.

Съёмки картины начнутся осенью 2019 года и будут проходить в Великобритании. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Отметим, знаменитую пьесу Шекспира экранизировали не раз, а с начала прошлого века на экраны вышло порядка 30 фильмов по этой трагедии.