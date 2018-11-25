В Латвии задержан поэт и журналист Дмитрий Сумароков, который недавно перенёс сложную операцию на сердце. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на друга поэта Екатерину Викулину.
— Рижские друзья, плохая новость: латвийская полиция безопасности задержала поэта и журналиста Дмитрия Сумарокова, — сообщила она.
Викулина признала это ни чем иным, как ограничением свободы. Она призвала помочь Сумарокову и отметила, что у него больное сердце.
Полиция безопасности Латвии обыскала и задержала журналиста Юрия Алексеева.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени