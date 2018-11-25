В Латвии задержан поэт и журналист Дмитрий Сумароков

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В Латвии задержан поэт и журналист Дмитрий Сумароков

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Фото: © РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Полиция безопасности этой страны ранее обыскала и задержала журналиста Юрия Алексеева.

В Латвии задержан поэт и журналист Дмитрий Сумароков, который недавно перенёс сложную операцию на сердце. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на друга поэта Екатерину Викулину.

— Рижские друзья, плохая новость: латвийская полиция безопасности задержала поэта и журналиста Дмитрия Сумарокова, — сообщила она.

Викулина признала это ни чем иным, как ограничением свободы. Она призвала помочь Сумарокову и отметила, что у него больное сердце.

Полиция безопасности Латвии обыскала и задержала журналиста Юрия Алексеева.

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