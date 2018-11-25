Шойгу обсудил с турецким коллегой вопрос безопасности в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в Сирии. Об этом пишет газета Yeni Safak.
По данным издания, министры обсуждали обеспечение безопасности в Идлибе. Отмечается, что 24 ноября стороны уже устраивали переговоры на данную тему.
Напомним, вечером 24 ноября боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с ядовитым хлором. После химатаки в больницы с симптомами отравления обратилось более 100 пострадавших. Российские ВКС затем ударили по позициям этих боевиков.
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