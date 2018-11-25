Европарламент обвинил Россию в "незаконном вывозе" культурных ценностей из Крыма

В ЕП также заявили, что РФ якобы владеет экспонатами, "похищенными" из Европы во время и после Второй мировой войны.

Европарламент обвинил Россию в "незаконном вывозе" из Крыма предметов искусства, являющихся "частью культурного наследия Украины". Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ Комитета по правовым вопросам ЕП.

В тексте также утверждается, что Россия якобы незаконно владеет произведениями искусства, "похищенными" из Европы во время и после Второй мировой войны. Европарламент заявляет, что СССР санкционировал хищение экспонатов из частных коллекций, а также государственных и религиозных учреждений.

— (Европарламент) призывает комиссию принять меры, чтобы остановить незаконный вывоз российскими властями и её культурными учреждениями экспонатов, являющихся частью культурного наследия Украины, — говорится в документе.

В Госсовете Крыма данные обвинения в адрес России назвали неправомерными и отметили, что исторические объекты региона, как и сам полуостров, не могут принадлежать Незалежной.

Крым стал российским после референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% жителей РК и 95,6% севастопольцев высказалось за воссоединение с РФ. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путём, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ. Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".