Раненную в Махачкале певицу поместили в реанимацию

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Раненную в Махачкале певицу поместили в реанимацию

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Фото: © Instagram/Машидат Омарасхабова

В республиканском Минздраве рассказали, что она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Заслуженная артистка Дагестана Машидат Омарасхабова, которую ночью пытался застрелить неизвестный, находится в реанимации второй горбольницы в Махачкале. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

По словам собеседника агентства, состояние Омарасхабовой остаётся тяжёлым. Пострадавшая подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее Лайф писал, что заслуженная артистка Дагестана госпитализирована с огнестрельным ранением брюшной полости. Певицу попытались убить во дворе её дома.

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