В Болгарии автомобилисты перекрыли дороги из-за высоких цен на бензин

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В Болгарии автомобилисты перекрыли дороги из-за высоких цен на бензин

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Фото:bg-voice.info

Протестующие недовольны также низкими доходами в стране. Они требуют отставки властей.

Сегодня в Болгарии проходят массовые акции автомобилистов, недовольных повышением цен на топливо и низким уровнем дохода в стране. Митинги с перекрытием дорог состоялись в Благоевграде, Пловдиве, Стара Загора, Плевене, Шумене, Варне и других городах страны, сообщает Болгарское национальное радио.

Так, митингующие на два часа заблокировали движение по автомагистрали "Хемус" в районе Варны, подъезды к автомагистрали "Фракия" в районе Стара Загора, шоссе Е-79 у Благоевграда и множество других дорог.

— То, что каждый может протестовать, — высшая степень демократии. Однако улицы и дороги закрываться не должны, потому что это мешает всем остальным гражданам, которые не участвуют в акциях, — объяснил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

По такому же поводу протестовали накануне во Франции. Там митинги закончились массовыми погромами. Пострадали десятки человек.

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