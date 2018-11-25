"Cпасибо вам, президент Т". Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть

Американский лидер также подчеркнул, что в стране произошло значительное урезание налогов.

Президент США Дональд Трамп отметил падение цен на нефть и поблагодарил за это самого себя. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

— Так здорово, что цены на нефть падают (спасибо вам, президент Т). Добавьте это к другим хорошим новостям экономики, таким как значительное урезание налогов, — написал Трамп.

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2018

23 ноября стало известно, что цена за баррель нефти опустилась ниже 60 долларов.

Как ранее рассказывал Лайф, в "Википедии" фото Трампа заменили на изображение пениса.