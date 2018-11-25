"Cпасибо вам, президент Т". Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть

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"Cпасибо вам, президент Т". Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть

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Американский лидер также подчеркнул, что в стране произошло значительное урезание налогов.

Президент США Дональд Трамп отметил падение цен на нефть и поблагодарил за это самого себя. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

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— Так здорово, что цены на нефть падают (спасибо вам, президент Т). Добавьте это к другим хорошим новостям экономики, таким как значительное урезание налогов, — написал Трамп.

23 ноября стало известно, что цена за баррель нефти опустилась ниже 60 долларов.

Как ранее рассказывал Лайф, в "Википедии" фото Трампа заменили на изображение пениса.

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