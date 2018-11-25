"Я в шоке!" В Киеве обокрали супругу бывшего премьер-министра Украины

В центре Киева неизвестные обворовали автомобиль Марины Кинах — супруги бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха.
— У меня ограбили машину. Украли большую чёрную сумку. Я в шоке! Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня, — написала Кинах в "Фейсбуке".
Несмотря на утверждение, что похищенные вещи не представляют материальной ценности, жена экс-премьера Украины обратилась в полицию с заявлением. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Они просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность преступника. По факту кражи завели уголовное дело.
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