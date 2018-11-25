В Одессе мать инсценировала похищение дочери, чтобы от неё избавиться

Женщина решила, что это поможет ей объяснить родственникам внезапную пропажу малыша.

В Одессе молодая мать решила избавиться от своего ребенка, инсценировав его похищение. Женщина подкинула свою семимесячную дочь к стенам больницы и практически одновременно заявила в полицию, что у неё пропал ребенок. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

— Хотя правонарушительница всячески пыталась запутать следы, указав в оставленной с дочерью запиской не свои анкетные данные, обстоятельства случившегося установлены, — отметили сотрудники полиции.

Выяснилось, что 22-летняя жительница города Изюм Харьковской области месяц назад приехала с двумя малолетними детьми (старшему — два года и восемь месяцев, младшей — семь месяцев) к родственникам в Одессу. Она хотела, чтобы её маленькая дочь прошла медицинское обследование, так как "неизлечимо больна".

Не имея денег на лечение, она решила оставить её возле больницы. При этом злоумышленница через час собиралась вернуться в Харьковскую область, у неё был билет на поезд. А версию с похищением женщина придумала, чтобы оправдаться перед родственниками.

Сейчас семимесячную девочку поместили в медицинское учреждение, её жизни ничего не угрожает. Судьбу ребёнка будут решать социальные службы.

В Подмосковье также ранее была арестована гражданка, бросившая маленького сына в чужом подъезде.