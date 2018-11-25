Премьер Чехии назвал дату подписания Брексита траурным днём для европейцев

Глава правительства подчеркнул, что ЕС и Великобртания приняли "наилучшее решение", заключив соглашение.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал дату подписания соглашения по Брекситу траурным днём для европейцев. Об этом он заявил в конце экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

— Сегодня траурный день для европейцев ... Текст соглашения насчитывает 585 страниц. Переговоры по Брекситу длились 524 дня, — сказал Бабиш.

По мнению премьера, ЕС и Великобритания пришли к "наилучшему решению", заключив соглашение. Бабиш выразил надежду, что британский парламент утвердит документ, иначе, по его словам, потребуется созвать внеочередной саммит Евросоюза.

Напомним, сегодня на саммите ЕС утвердили соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.