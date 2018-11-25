Журналист рассказал о жестоком задержании спецслужбами в Латвии

По словам Алексеева, время в СИЗО прошло очень "весело" — с соседом наркоманом, у которого началась ломка.

Суд Видземского предместья Риги отклонил ходатайство Полиции безопасности Латвии об аресте журналиста и инициатора правозащитного движения "Конгресс неграждан" Юрия Алексеева. После освобождения из-под стражи редактор портала imhoclub.lv рассказал журналистам о своём задержании и проведённых в СИЗО днях.

— Это было во второй половине дня (23 ноября), вдруг выключилось электричество. Я открываю входную дверь, а с другой стороны стоят трое человек — следователь и двое мужчин в масках. Повалили на землю, — вспоминает Алексеев.

По его словам, они представились Полицией безопасности Латвии и "провели очень грубый обыск". Журналист сообщил, что из его квартиры снова забрали все компьютеры и цифровые носители, а также отобрали сотовый телефон. После этого Алексеева отвезли в отделение, где допросили и посадили в камеру.

Следующие два дня он провёл в камере СИЗО. По его словам, время прошло очень "весело" — его соседом был наркоман, у которого началась ломка.

— Плохо спал я эти дни. Но было весело. Сейчас подъехал к дому, наконец, и буду отдыхать, — заключил Алексеев.

Ранее Лайф писал, что редактор imhoclub.lv и инициатор "Конгресса неграждан" Юрий Алексеев задержан в очередной раз. До этого Алексеева за высказывания других людей на редактируемом им портале обвиняли в разжигании межнациональной розни.