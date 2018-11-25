"Засыпал гаишку". Водитель КамАЗа завалил остановивших его полицейских песком

В Москве водитель КамАЗа засыпал песком автомобиль остановивших его сотрудников ГИБДД. Видео с места происшествия опубликовал канал "360".
Инспекторы сообщили мужчине, что подозревают перевес грузовика и ему грозит штраф. Водитель сел обратно в машину и случайно задел спусковой рычаг, из-за чего кузов опрокинул песок прямо на авто сотрудников дорожной полиции.
— Засыпал гаишку, — прокомментировал очевидец, снявший видео на месте инцидента.
Согласно записи, после того, как полицейское авто отъехало назад, стало видно, что оно не сильно пострадало.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сибири сотрудники ГИБДД спасли котёнка от холодной смерти.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени