"Засыпал гаишку". Водитель КамАЗа завалил остановивших его полицейских песком

Инспекторы заявили мужчине, что подозревают перевес и ему грозит штраф, после чего он случайно задел спусковой рычаг.

В Москве водитель КамАЗа засыпал песком автомобиль остановивших его сотрудников ГИБДД. Видео с места происшествия опубликовал канал "360".

Инспекторы сообщили мужчине, что подозревают перевес грузовика и ему грозит штраф. Водитель сел обратно в машину и случайно задел спусковой рычаг, из-за чего кузов опрокинул песок прямо на авто сотрудников дорожной полиции.

— Засыпал гаишку, — прокомментировал очевидец, снявший видео на месте инцидента.

Согласно записи, после того, как полицейское авто отъехало назад, стало видно, что оно не сильно пострадало.

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