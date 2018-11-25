Бывший советник штаба Трампа завтра отправится в тюрьму

Его приговорили не только к лишению свободы, но и к 200 часам общественных работ и штрафу в 9,5 тысячи долларов.

Экс-советник штаба президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос завтра начнёт отбывать двухнедельный тюремный срок, который он получил ранее за ложные показания ФБР по "российскому делу", сообщает издание Politico.

Приговор вынесли ещё в сентябре. Кроме лишения свободы Пападопулоса приговорили к 200 часам общественных работ и штрафу в 9,5 тысячи долларов. Сегодня суд оставил приговор без изменений, и завтра решение вступит в силу.

Напомним, бывший советник штаба президента США Джордж Пападопулос признался в том, что 27 января 2017 года дал ложные показания ФБР относительно взаимодействия штаба с иностранными гражданами, в том числе и россиянами.