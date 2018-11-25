Сам пришёл и постучался. В Омске сделали операцию смышлёному голубю

Умная птица спокойно далась в руки ветврачам и позволила осмотреть сломанное крыло.

Раненый голубь самостоятельно пришёл в ветеринарную клинику в Омске за помощью. По словам сотрудников "Аветы", в разгар рабочего дня они услышали лёгкий стук во входную стеклянную дверь. Какого же было их удивление, когда, повернувшись, они увидели белоснежного голубя.

Птица спокойно далась в руки, тут и выяснилось, что у неё сломано крыло. Оказалось — перелом плечевой кости. Голубю дали имя Френк. После чего решили его прооперировать.

— Операция была несложная. Перелом закрытый, без осколков и смещений. Врачи клиники "Авета" зафиксировали обломки одной спицей — ввели её внутрь кости. Сейчас спицу из крыла достали, а Френк с удовольствием порхает и готов лететь! — рассказала ветврач Полина Смыслова.

Пока Френка не планируют отпускать на свободу, потому что после такой травмы ему сначала нужно натренироваться. Кроме того, гость оказался породистым голубем — представителем одного из видов бойной породы. Врачи считают, что Френк жил на голубятне, и не знают, как он будет чувствовать себя на холоде. Пока птица находится в "Авете", но после окончательного восстановления её перевезут в зоомагазин "Зайцы". Там голубь будет жить, пока не найдёт своих хозяев.