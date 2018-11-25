На границе Украины и Польши усилены меры безопасности из-за "евробляхеров"

Погранслужба Украины усилила меры безопасности на пунктах пропуска на западной границе в связи с акциями протеста. Об этом сообщает МВД Украины.
Владельцы машин с европейскими номерами проводят там акции протеста. Так, они заблокировали международный пункт пропуска Ягодын на границе Украины и Польши.
— Движение через некоторые пункты пропуска на западном участке границы временно затруднено. Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение на дорогах, ведущих к пунктам пропуска, — сообщило МВД Украины на странице в "Фейсбуке".
Ведомство отмечает, что меры безопасности усилили, чтобы не допустить никаких провокаций на государственной границе.
Напомним, сегодня на Украине вступили в силу законы, которые легализуют ввоз в страну автомобилей с европейскими номерами — так называемыми евробляхами. Именно этого на акциях протеста добивались владельцы таких машин.
Однако теперь выяснилось, что никто не знает, как нужно оформлять автомобили по новым правилам. Это и вызывает возмущение автовладельцев.
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