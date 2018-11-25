На границе Украины и Польши усилены меры безопасности из-за "евробляхеров"

Демонстранты перекрыли международный пункт пропуска Ягодын на границе двух стран.

Погранслужба Украины усилила меры безопасности на пунктах пропуска на западной границе в связи с акциями протеста. Об этом сообщает МВД Украины.

Владельцы машин с европейскими номерами проводят там акции протеста. Так, они заблокировали международный пункт пропуска Ягодын на границе Украины и Польши.

— Движение через некоторые пункты пропуска на западном участке границы временно затруднено. Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение на дорогах, ведущих к пунктам пропуска, — сообщило МВД Украины на странице в "Фейсбуке".

Ведомство отмечает, что меры безопасности усилили, чтобы не допустить никаких провокаций на государственной границе.

Напомним, сегодня на Украине вступили в силу законы, которые легализуют ввоз в страну автомобилей с европейскими номерами — так называемыми евробляхами. Именно этого на акциях протеста добивались владельцы таких машин.

Однако теперь выяснилось, что никто не знает, как нужно оформлять автомобили по новым правилам. Это и вызывает возмущение автовладельцев.