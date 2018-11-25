Всё зависит от суммы. Кудрин дал россиянам советы по хранению сбережений

По мнению бывшего министра, в рублях стоит держать суммы менее одного-двух миллионов рублей.

Глава Счётной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин рассказал россиянам, как хранить свои сбережения в зависимости от суммы накоплений.

— Если большая часть ваших расчётов в рублях или в основном в рублях и у вас не такие большие сбережения, менее одного-двух миллионов рублей, то, конечно, в рублях, наверное, стоит сохранять эти сбережения, — сказал Кудрин в эфире телеканала "Россия-1" .

По его мнению, при наличии более крупных накоплений — свыше одного-двух миллионов рублей — стоит разделить сумму на три части и хранить в рублях, долларах и евро. Глава Счётной палаты отметил, что распределение по трём валютам позволит подстраховаться на случай изменения курса. Он также признался, что считает евро наиболее стабильной валютой.