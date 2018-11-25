Чехия решила сократить персонал и число автомобилей у российского посольства

При этом в стране надеются, что это никак не отразится на численности дипломатов Чехии в Москве.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек обсуждает с российской стороной вопрос о сокращении численности дипломатов и автомобилей Посольства РФ в Праге. Об этом он заявил в пражской газете Pravo.

— Мы ведём с российской стороной диалог об общей численности дипломатов в Праге, — рассказал он. — Одна из тем — снижение зарегистрированных на посольство автомобилей, которых очень много.

По его словам, Чехия предполагает, что часть машин используется российскими спецслужбами. Также глава МИД хочет сократить количество сотрудников российского посольства, которые не обладают дипломатическим паспортами. При этом в МИД рассчитывают, что это никак не отразится на Посольстве Чехии в Москве.

— Мы не хотели бы, чтобы это парализовало деятельность нашего посольства в России, — заявил министр.

Напомним, накануне глава МИД Чехии назвал Россию угрозой для Евросоюза.