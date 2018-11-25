Кудрин предупредил о возможном росте цен на бензин из-за повышения акцизов

Экономист заявил, что стоимость топлива для потребителей можно регулировать рыночными методами.

Повышение акцизов на бензин с 2019 года создаёт риски роста цен на топливо. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

— Нужно очень аккуратно вести себя с акцизами на бензин. Повышение акцизов на бензин, конечно, создаёт новые риски, — сказал Кудрин.

По его словам, за предыдущие 20 лет рыночная экономика РФ показала, что цены на бензин можно формировать на рыночных условиях. Поэтому ничто не мешает России прибегнуть к этому методу сейчас и устанавливать стоимость, которая будет стабильной и всех удовлетворит.

Кудрин добавил, что слишком сильно данную сферу регулировать не стоит, но всё же нужно поддерживать и конкуренцию среди нефтеперерабатывающих компаний.

Ранее Кудрин заявил о серьёзных растратах "Роскосмоса" и назвал компанию рекордсменом по финансовым нарушениям.