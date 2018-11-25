Российский миллиардер Рыболовлев вернулся в Монако

В России он был по делам, не связанным с его обвинениями в коррупции на территории княжества.

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев вернулся из Москвы в Монако, где против него заведено уголовное дело по статье о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его официального представителя Дмитрия Чечкина.

Сообщается, что бизнесмен уже побывал на тренировке футбольного клуба "Монако", основным владельцем которого является, и поздравил футболистов с недавней победой над клубом "Кан".

Отмечается, что его поездка в Москву не была связана с судебными разбирательствами. Он провёл несколько деловых встреч, 22 ноября отметил свой день рождения с родными, после чего и вернулся в княжество.

Чекин также добавил, что, несмотря на судебный контроль, Рыболовлев может свободно посещать разные страны.

Напомним, Дмитрий Рыболовлев вместе с бывшими высокопоставленными чиновниками княжества был задержан в Монако. Бизнесмена обвиняют в коррупции.