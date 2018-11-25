Спектакль с Этушем отменили из-за состояния здоровья актёра

Вместо постановки в Театре им. Вахтангова прошёл творческий вечер Евгения Князева и Ольги Тумайкиной.

В Москве спектакль "Бенефис" с народным артистом СССР Владимиром Этушем отменили в связи с состоянием здоровья актёра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

— Человек заболел, ему 96 лет — возраст серьёзный. Сейчас я к нему поеду. Спектакль был заменён, о замене спектакля было объявлено в 17:00, — сказал Крок.

Ранее зрители сообщили в соцсетях о том, что спектакль заменили творческим вечером артистов Евгения Князева и Ольги Тумайкиной.

Напомним, в июне Владимир Этуш был госпитализирован в Москве после того, как артисту стало плохо на отдыхе в Италии.